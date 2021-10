O poder das frutas vermelhas

De acordo com estudiosos, essas frutas possuem propriedade antioxidante, que combatem os radicais livres, retardando o envelhecimento da pele e ajudando no funcionamento das células do corpo. Esses antioxidantes têm ainda papel importante na melhoria das funções cerebrais, do sistema imunológico e da visão. As antocianinas das frutas vermelhas, por sua vez, tanto ajudam a diminuir o desenvolvimento de tumores como também melhoram o funcionamento do cérebro.

Seu consumo frequente pode colaborar com a proteção contra infecções e inflamações. São ricas em fibras que auxiliam no funcionamento do intestino e na redução do colesterol prejudicial à saúde.

Em todos os casos recomenda-se seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso das frutas vermelhar para fins medicinais.