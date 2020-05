O poder da andiroba

Com propriedades cicatrizante, vermífuga e antipirética, a infusão feita da casca desta planta é utilizada para o preparo de um chá contra febre, reumatismo, tosse, gripe, diabetes e pneumonia. Transformada em pó, trata feridas e afecções da pele. Pode ser utilizada ainda no combate as infecções do trato respiratório superior, dermatites, lesões dermáticas secundárias, úlceras e escoriações. Seu bálsamo serve de uso tópico para luxações e na fabricação de sabonetes medicinais.

Em todos os casos, recomenda-se seguir a orientação de um especialista.