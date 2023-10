O peso e a sinfonia do Nirvana

Foto: Divulgação

Maior tributo ao Nirvana do planeta está em turnê pelo Brasil

Juntar o peso do rock com a harmonia e excelência de instrumentos eruditos não é novidade. Bandas gigantescas como Kiss, Scorpions, Deep Purple e Guns and Roses já tocaram ladeadas por orquestras levando suas canções a outro patamar.

Pensando nisso o empresário Marcelo Nahas criou o megashow “Tribute Of Nirvana by Seattle Supersonics & Orquestra Sinfônica Villa Lobos”. O projeto une o grupo argentino Seattle Supersonics, considerado o maior tributo ao Nirvana do mundo com violinos, tchelos e elegância de instrumentos de sopro, reproduzindo hits do grupo que foi liderado por Kurt Cobain (1967-1994).

No palco o Seattle Supersonics, (não confundir com o time americano de basquete) formado por Ezequiel Dias (voz/guitarra), Estevam Molina (bateria/vocais de apoio) e Christian Monteiro (baixo/vocais de apoio) são acompanhados por doze instrumentistas da Orquestra Villa Lobos, cuja regência é do maestro Adriano Machado.

Criado há treze anos em Buenos Aires, capital do país vizinho, o SS reproduz com fidelidade o som, performances, figurinos, efeitos e a identidade visual do Nirvana, consistindo um espetáculo que emula toda a magia de Cobain e de seus parceiros Krist Novoselic e Dave Grohl.

O trio portenho já se apresentou em países sul-americanos como Chile, Uruguai e Paraguai e agora vem pra esta tour inédita em solo brasileiro. Chama atenção a incrível semelhança de Ezequiel Dias com Kurt Cobain. Impressiona quem o vê tocando, cantando e incorporando o falecido músico americano.

O show passará por cidades do Sul, Sudeste e Centro-oeste. No roteiro estão as capitais, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília. A tour encerra em Londrina, PR, em 29 de outubro, completando quinze apresentações no Brasil.

A capital paulista não está fora da turnê. Em São Paulo o show acontece no dia 13 de outubro na Áudio Club, zona oeste, no qual o público poderá conferir arranjos de prima para clássicos como “In Bloom”, “Drain You”, “About a Girl”, “Love Buzz”, “Floyd The Barber”, “Molly Lips”, “School”, “Aneurysm”, “Territorial Pissings” e a inesquecível “Smells Like a Teen Spirit”.

SERVIÇO

Tributo ao Nirvana

Seatte Supersonics & Orquestra Sinfônica Villa Lobos

Data: 13 de outubro

Abertura da casa: 22 horas

Onde: Áudio Club

Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – SP

Classificação: 18 anos

Lotação: 3.200 pessoas

Acesso para pessoas com baixa mobilidade

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia)

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/27147/ingressos-tributo-of-nirvana-com-seattle-supersonics-e-orquestra-sinfonica-villa-lobos