O pássaro na gaiola em São Paulo

Foto: Renato Mangolin

Combinando ficção e realidade montagem mostra mulheres que superaram traumas como racismo

Até 22 de setembro o Teatro Estúdio, região central de São Paulo, recebe a temporada de “O Pássaro na Gaiola”. Espetáculo solo com a atriz Renata Vilela tem dramaturgia de César Mello trazendo Arlindo Lopes na direção e produção.

Na trama voltamos a 1987, decorridos vinte anos da morte do Reverendo e pacifista norte-americano Martin Luther King. Acompanhamos a trajetória de Ruby “uma escritora que visita seu passado, enfrentando as memórias que a moldaram. Ela revive momentos cruciais de sua vida, com a oportunidade de reescrever sua própria história em um cenário dominado pelo racismo e patriarcado”.

O texto de César Mello foi inspirado em mulheres emblemáticas da história, principalmente negras, na luta por direitos e igualdade. Entre elas estão Ruby Bridges, primeira criança negra a ingressar em uma escola primária branca no sul dos EUA em 1961, e Maya Angelou, a primeira mulher a aparecer em uma moeda de dólar americana.

“Essa peça nasceu de uma vontade de contar histórias próximas às minhas experiências de vida. Sempre penso que a inquietação do artista é uma abertura para portais que criam um novo olhar para o mundo, e claro acompanhado de histórias de mulheres que provocaram mudanças sociais, políticas e ideológicas só me faz vislumbrar um mundo de mais justiça, cura e redenção. Precisamos nos orgulhar e nos encontrar com histórias que elevam o nível da humanidade”, relata Renata Vilela.

De acordo com César Mello o texto reflete histórias relatadas por Renata como o início no balé clássico, experiências na dança contemporânea, a vida como atriz, lembranças de infância, relações familiares com a filha, marido e as batalhas enfrentadas como mulher negra dentro da estrutura social racista, branca e excludente.

“É um exercício de tentar entender as diversas violências a que ela foi e está sujeita, mas também seu poder de resiliência, suas vitórias e sua garra em continuar evoluindo como mulher e artista”, afirma César Mello.

SERVIÇO

O Pássaro na Gaiola

Estreia dia 31 de agosto de 2024, sábado, às 20h, e domingo às 17h no Teatro Estúdio.

Temporada: 31 de agosto até 22 de setembro

Classificação: 14 Anos

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia entrada)

Vendas https://bileto.sympla.com.br/event/97679?share_id=1-copiarlink

Teatro Estúdio

Endereço: Rua Conselheiro Nébias, 891 – Campos Elíseos.

Capacidade: 113 lugares.