O papel de parede amarelo e EU estreia em São Paulo

Foto: Priscila Prade

Gabriela Duarte protagoniza espetáculo inspirado em obra referência do feminismo

A partir de 28 de março o Teatro Estúdio, região central da capital, recebe a temporada de “O papel de parede amarelo e EU”. Primeiro monólogo de Gabriela Duarte, é baseado na mais famosa obra da romancista norte-americana Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), sendo considerado um marco na literatura feminista, abordando temas atemporais como controle do corpo da mulher e saúde mental.

Dirigido pelas magistrais Alessandra Maestrini e Denise Stoklos a montagem nos apresenta “uma mulher confinada em um quarto pelo marido, que desenvolve uma obsessão pelo papel de parede. No entanto, a peça vai além do conto de Gilman e traz o posicionamento da própria Gabriela como mulher”.

“O papel de parede amarelo e EU” alia Teatro Essencial a novos conceitos estéticos como instalação, performance e dança, os quais combinados a interpretação segura de Duarte discutem identidade, opressão e liberdade feminina.

Para Denise Stoklos e Alessandra Maestrini o espetáculo é um manifesto, ultrapassando o aprisionamento da personagem

“Todos sonhamos com o desligamento das questões opressivas que o texto traz de formas metafóricas, mas que nós conhecemos em diferentes níveis na sociedade atual. É um espetáculo muito contemporâneo”, explicam.

Gabriela Duarte diz que a ideia de fazer um monólogo começou há três anos. “Eu queria fazer algo em que eu pudesse falar um pouco de mim e da minha busca por identidade”, conta.

Segundo ela a simplicidade do texto, sendo também lúdico e político a fizeram se apaixonar pela obra de Charlotte Perkins Gilman, encontrando nele as características para se comunicar com o público.

“Eu acho que quando uma mulher fala de si, ela acaba falando de todas. E é aí que o tema se amplia”, conclui a atriz.

SERVIÇO

O papel de parede amarelo e EU

Estreia dia 28 de março, sexta-feira, às 21h.

Temporada: De 28 de março a 1º de junho de 2025.

Sextas, às 21h, Sábados, às 20h e domingos, às 18h.

Duração: 70 minutos.

Classificação etária: 12 anos.

Ingressos: R$120 e R$60.

Vendas https://bileto.sympla.com.br/event/103211

Teatro Estúdio

Rua Conselheiro Nébias, 891 – Campos Elíseos, São Paulo – SP

Capacidade: 130 lugares.