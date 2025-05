O paciente impaciente

Foto: Erik Almeida

Montagem traz texto de Lucas Papp explorando temas como culpa e redenção

Escrito por Lucas Papp “O Ponto Final” é um drama intenso e reflexivo no qual luto, culpa e redenção são abordados num embate entre um psicoterapeuta e um paciente cujo único desejo é a morte.

A trama nos apresenta o jovem estilista revolucionário Eduardo (Lucas Papp) que, tomado pelo desejo de morte, chega ao consultório do psicólogo Heitor (Marcos Lacerda) em busca de uma última conversa.

Renomado psicoterapeuta e sucesso televisivo Heitor está disposto a encerrar a carreira e se aposentar, porém, sem alternativa, aceita a última sessão com o atormentado jovem.

À medida que a conversa avança o psicólogo se vê cada vez imerso na mente de Eduardo, tentando montar o quebra-cabeça o qual é mais que uma tragédia pessoal.



Além do texto e atuar Lucas Papp também dirige “O Ponto Final” marcando a estreia nos palcos do psicoterapeuta Marcos Lacerda, sendo a segunda parceria entre ambos. A primeira foi o espetáculo “Libélula”, baseado no livro homônimo de Lacerda, adaptado e dirigido por Lucas Papp.



“O Ponto Final” terá apenas três sessões no Teatro Multiplan MorumbiShopping, em São Paulo, de 6 a 8 de junho. Segundo Lucas Papp, o texto surgiu a partir de uma experiência pessoal.



“A peça é uma tentativa de discutir traumas e como a gente consegue lidar com os nossos fantasmas e com a nossa culpa. O Marcos Lacerda é um grande amigo que conheci quando tive depressão associada a um estresse pós-traumático muito forte”, atesta o autor.



“Marcos foi uma das pessoas que mais me ajudou; mesmo quando eu estava prestes a desistir de muita coisa, ele me auxiliou a entender minha questão por um outro viés, por um outro ponto de vista. E foi muito importante a existência dele para mim naquele momento. Então, a ideia do que ele fez por mim, de como a gente se desenvolveu ali, a nossa amizade, nosso carinho, ficou na minha cabeça”, conclui Lucas Papp.



SERVIÇO

O Ponto Final

Local: Teatro Multiplan MorumbiShopping.

Endereço: Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089, Piso G2 – Acesso por meio das escadas rolantes em frente à Renner

De 06 a 08 de Junho. Sexta, às 20h30. Sábado e domingo, às 19h

Duração: 60 minutos + 20 minutos de debate com os atores

Classificação etária: 12 anos

Capacidade: 250 lugares

Ingressos a partir de R$ 75,00

Inf: https://www.sympla.com.br/