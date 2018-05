O novo álbum de Paulo Miklos

“A Gente Mora no Agora”, Deckdisc, é o mais recente disco do cantor e compositor Paulo Miklos. Após deixar o Titãs em 2016, banda paulistana a qual integrou por mais de 30 anos, o músico deu início efetivamente à carreira solo. Enquanto esteve no grupo o cara gravou dois álbuns que considera projetos paralelos. Em 1994 veio o primeiro que trazia apenas seu nome e em 2001 gravou Vou Ser Feliz e Já Volto. Com o Titãs lançou alguns dos mais emblemáticos discos do rock brasuca, entre eles Cabeça Dinossauro, (1986), Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, (1987) e Ô Blésq Blom (1989).