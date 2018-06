O Musical Mamonas no Tom Brasil

O estilo irreverente e cômico do quinteto conquistou o País, agradando admiradores de todas as idades. Com uma mistura inusitada de gêneros populares, como sertanejo, brega, pagode, heavy metal, forró, música mexicana e vira, a banda teve uma ascensão meteórica. O único álbum dos caras, lançado em 1995, vendeu mais de três milhões de cópias, recebendo na época o certificado de Disco de Diamante. Por sua vez, o musical estreou em 2016 em virtude dos 20 anos do falecimento da banda. O texto é de Walter Daguerre e direção-geral de José Possi Neto. Segundo Daguerre o roteiro não é linear e sim irreverente. “O olhar dos cinco meninos de Guarulhos está retratado no texto. É como se Dinho, Bento, Samuel, Júlio e Sérgio contassem a trajetória do grupo, desde o tempo em que eram desconhecidos, quando animavam festas de condomínio, até o reconhecimento nacional”, diz. O diretor Possi Neto acrescenta. “Os Mamonas são herdeiros diretos de Oscarito, Grande Othelo, Dercy Gonçalves, Chacrinha e dos Trapalhões”.

Para dar vida ao grupo foram selecionados atores que passaram por um filtro rigoroso. “Eu jamais ousaria encenar essa aventura se não encontrasse verdadeiros talentos para encarná-los”, completa o diretor.

Desde a estreia o musical foi visto por mais de 80 mil pessoas.

