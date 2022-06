O mundo encantado de Disney

Amigos que moram em Orlando, comentaram que a International Drive parecia cenário de cidade fantasma. Para quem já demorou uma hora para percorrer um quilometro de avenida, a inexistência de movimento chocou a todos.

Hoje, passados mais de dois anos em que os parques fecharam, os voos foram suspensos e ninguém sabia o que iria acontecer, os parques voltaram a funcionar quase a todo vapor.

Vale lembrar, que Orlando não é só a Disney. Nos nossos pacotes, além dos quatro parques citados da Disney, ainda visitamos os dois parques da Universal (Universal Studios e Island of Adventure) além do Sea World e Busch Gardens (esse em Tampa, cidade distante uma hora e quinze de viagem).

Somando todos os parques, são quase 20 atrações que foram inauguradas, ou reestrearam com modificações, ou irão abrir em breve até meados do ano que vem. Todos os parques inauguraram pelo menos uma nova atração.

Portanto, a pandemia não só não confirmou as expectativas mais sombrias, como renasceu com uma explosão de grandes atrações, shows, montanhas russas, isso tudo sem perder a magia e o encanto que só quem já foi pode experimentar.

*Matéria escrita por Ioram Sheps

