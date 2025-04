O Mundo de Gael estreia em São Paulo

Foto: Divulgação

Espetáculo infantojuvenil aborda universo do Transtorno do Espectro Autista (TEA)

A partir de 10 de maio o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe “O Mundo de Gael”, cujo texto toca num tema sensível o qual ganhou grande repercussão nos últimos anos: o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Escrito e dirigido por Fabiano Moreira e inspirado em casos de famílias com crianças autistas, o espetáculo propõe uma experiência teatral diferente e reflexiva vivenciadas por um garoto especial.

No caso falamos de Gael (Biel Marconato), menino autista de 12 anos, inteligente, curioso e que se sente deslocado em meio as outras crianças. Entre frustrações e descobertas o garoto embarca numa jornada de autoconhecimento, descobrindo que existem várias formas de conexão com o mundo procurando caminho próprio. Para isso ele conta com o apoio de Seu Tato (Denis Snoldo) e Mestre Engrenaldo (Percy Porchat), figuras importantes na jornada de Gael lhe oferecendo companhia e como enxergar dificuldades sob nova perspectiva.

Com produção e montagem da Cia Alvo “O Mundo de Gael” evidencia que “por mais difíceis que possam ser os obstáculos, sempre há espaço para crescimento, descobertas e, principalmente, para o apoio genuíno de quem realmente entende”. O espetáculo terá curta temporada no Sérgio Cardoso, região central da capital, ficando somente até 24 de maio com sessões aos sábados e domingos.

SERVIÇO

O Mundo de Gael

Estreia: 10 de maio – 15 horas

Temporada: Três finais de semana de maio, até o dia 24 – sábados, às 15h, e domingos, às 11h

Local: Teatro Sérgio Cardoso (Sala: Paschoal Carlos Magno) – Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista.

Ingressos pelo Sympla -R$ 50,00 (inteira), antecipado – promocional R$ 30,00 e R$ 25,00 (meia).