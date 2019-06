O Mistério de Irma Vap encerra temporada

Para escrever o texto Ludlam fez uma paródia dos contos clássicos buscando inspiração em um gênero da Inglaterra Vitoriana chamado “penny dreadfu”, numa tradução livre “terror a tostão”, criando assim um novo tipo de comédia, o melodrama vitoriano.

No texto original a saga acontece num lugar remoto da Inglaterra e conta a história de Lady Enid, a nova esposa do excêntrico Lord Edgar.

Enid tem que se adaptar a viver em uma mansão mal-assombrada pelo fantasma da primeira esposa de seu marido, Irma Vap – lugar onde o filho do casal foi morto por um lobisomem.

Na casa, há uma governanta, que assume a posição de rival da recém-chegada. Para retomar o amor de seu marido, Lady Enid come o pão que o diabo amassou e pratica peripécias divertidas. Em cena, dois atores interpretam os vários personagens, entre humanos e assombrações. Para viver toda essa avalanche cênica foram escalados Matheus Solano e Luís Miranda. Na direção o tarimbado Jorge Farjalla. Ele diz o porquê ter optado por ambientar a nova montagem num trem fantasma de um parque de diversões macabro. “Usamos como referência os filmes de terror, como “Pague para entrar, Reze para Sair”, de Tobe Hooper, “Rebecca”, de Alfred Hitchcock e a estética dos anos 80.

Mergulhamos também no universo do videoclipe de “Thriller”, do Michael Jackson, que foi dirigido pelo cineasta John Landis, uma referência do que é um filme de horror. Além disso, a obra também tem várias citações de Shakesperare, principalmente de Hamlet. Estamos desfragmentado todas as camadas do texto para ver o que está por trás dele e ressignificar a obra”, diz Jorge Farjalla.

Com uma intensa troca de figurinos em pleno palco o espetáculo é competição cênica entre Solano e Miranda. Sobre isso Farjalla atesta que a proposta é expor aos olhos da plateia essa troca de roupas e enfatizar o texto e o trabalho do ator. “Vamos teatralizar a troca de roupas. Eu quero mostrar para o espectador o teatro como uma grande ilusão e o ator como um grande mago, que pode criar tudo na frente do público e fazê-lo acreditar naquela situação. Quero que a plateia sinta o trabalho do ator e como eles vão dividir esses personagens em um jogo de espelhos. O próprio texto de Ludlam sugere o jogo teatral e tentamos enfatizar ao máximo a questão dos atores como um duplo”, comenta.

Essa encenação ousada só é possível graças ao talento de Luis Miranda e Mateus Solano. “Os dois são de uma genialidade, uma elegância artística. Começamos o processo cedo e eles já estão com outro entendimento do texto. Eles têm juntos uma energia maravilhosa. Estou muito grato por tê-los comigo e por partilhar algo tão sagrado para mim, que é o fazer teatral”, conclui o diretor.

Enfim, as gargalhadas são garantidas.

Serviço

O Mistério de Irma Vap

Até 16 de junho no Teatro Porto Seguro – Às sextas-feiras, às 21h, aos sábados, às 18h e 21h, e aos domingos, às 16h e 19h.

(Estreou em 12 de abril)

Ingressos: Plateia: R$ 150 / Frisas: R$ 100 e / Balcão R$80.

Classificação: 12 anos.

Duração: 100 minutos.

Gênero: Comédia.

TEATRO PORTO SEGURO

Al. Barão de Piracicaba, 740 – Campos Elíseos – São Paulo.

Telefone (11) 3226.7300.

Capacidade: 484 lugares.