O midas da produção musical

Apenas usei esse artifício para apresentar o produtor musical Adair Daufembach. Mal comparando Daufembach, assim como o Rei Midas, possui o poder de transformar tudo o que toca em ouro. No caso ouro musical. O cara, que reside em Los Angeles, EUA, é um dos mais requisitados produtores musicais do momento tendo trabalhado com gigantes do porte de Tony MacAlpine. Segundo ele, o produtor musical é aquele que resolve os problemas de uma banda. “Antigamente existia uma divisão clara: produtor, engenheiro de gravação, mixador e masterizador.

Obviamente que hoje ainda tem, mas o mercado está muito apropriado e fácil para os profissionais que fazem todas essas coisas do que apenas uma. Eu tenho períodos em que estou apenas mixando, outros em que estou produzindo o grupo em estúdio e outros em que estou apenas masterizando. Ter aprendido a fazer todas as etapas do trabalho me ajuda muito e acho que qualquer pessoa que está entrando no mercado hoje deveria se preocupar em fazer o mesmo”, atesta Daufembach.

Ainda de acordo com ele o produtor musical não precisa saber tocar todos os instrumentos com que trabalha. “Não precisa efetivamente tocar, mas sim precisa saber muito sobre todos os instrumentos que são característicos do estilo musical com qual trabalha. Eu, por exemplo, não toco bateria, mas é um dos que mais conheço e vivo me atualizando. Toda vez que converso com amigos bateristas eles vêm me pedir dicas e sempre rola a piada de que não toco bateria e sei muito (rsss), Acho que o produtor também tem que saber tocar algum instrumento de harmonia”, conclui. Daufembach também já trabalhou com Project46, Hangar, Aquiles Priester e Stronger Than Ever.