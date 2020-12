O melhor do rock and roll em versão desplugada

Para dar formato eletroacústico a alguns dos grandes clássicos do rock mundial Andreas chamou o filhão, Yohan Kisser, guitarrista da Sioux 66 e o maestro Renato Zanuto. O trio se apresenta neste sábado, 5 de dezembro, no Blue Note, casa localizada no Conjunto Nacional, zona central de São Paulo.

A parceria de Kisser com o Renato Zanuto não é inédita. O maestro marcou presença em dois discos do Sepultura. Em “The Mediator Between Head and Hands Must Be The Heart”, de 2013, Zanuto foi o responsável pelos arranjos na introdução da música “The Vatican”. Além disso, o maestro também participou do recente trabalho do quarteto, “Machine Messiah”.

Renato Zanuto, andreense de 40 anos, tem uma longa carreira na música tanto trabalhando no erudito ou no popular.

Um dos momentos marcantes de sua trajetória foi a regência da orquestra no evento de abertura da Copa América 2019 no Estádio do Morumbi. Além disso o maestro participou ou dividiu o palco com nomes importantes como Zé Ramalho, Tony Belloto (Titãs), Rappin Hood e Henrique Portugal (Skank).

Enfim será uma grande noite com este trio eletroacústico que, entre outras, tocará “Rock and Roll all Nite”, do Kiss, clássicos mundiais e também supresas do rock nacional.

Lembrando que o Blue Note segue todas os protocolos sanitários na prevenção da Covid-19.

O público será reduzido para apenas 207 pessoas, distanciamento das mesas e disponibilidade de álcool em gel. E, claro, o público deverá usar máscara de proteção facial.

SERVIÇO

Andreas e Yohan Kisser e Renato Zanuto eletroacústico

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 (2° andar)

Data: 05 de dezembro (sábado)

Horário: 19:00h e 21h30h

Abertura da casa: 18:00h

Abertura da VARANDA BUD: 17:00h

Informações/Reservas: https://bluenotesp.com/

Ingressos online: https://checkout.tudus.com.br/blue-note-sao-paulo-andreas–yohan-kisser–eletroacustico/selecione-seus-ingressos

Valor: Setor único – R$120 inteira // R$60 meia-entrada

Transmissão Online: https://www.bluenotesp.live/

Ar-condicionado

Acesso a pessoas com deficiência