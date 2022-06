O meio ambiente merece nosso respeito

A data chega para alertar e em Caieiras, a prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promove diversas atividades, eventos e muita informação sobre sustentabilidade, preservação e proteção dos recursos naturais.

Devido ao atual modelo econômico, baseado em elevados níveis de consumo, o ser humano tem causado inúmeros prejuízos para a flora e fauna no planeta, ocasionando desequilíbrios ambientais irreversíveis. Por isso, mas do que nunca, o momento pede medidas urgentes.

Uma equipe do Meio Ambiente está percorrendo por escolas do município com ações de conscientização. Nessa visita, alunos participaram de uma apresentação sobre como devemos cuidar do nosso planeta e o quanto as plantinhas são importantes para nossas vidas. Eles interagem também com o plantio de árvores.

Estão à frente das ações, o Diretor, Adilson Oliveira, às Biólogas, Monique Villas Boas e Ana Beatriz, e toda a equipe do Meio Ambiente.

Evento no Ecoparque

No domingo, 5, a prefeitura realizará um evento gratuito, voltado meio ambiente, a partir das 14 horas, no Ecoparque.

Segundo a municipalidade, quem comparecer poderá levar para casa uma linda ecobag ou squeeze personalizados (enquanto durarem os estoques).

Ainda terão atrações para as crianças, oação de vale de mudas, pontos de entrega voluntária de recicláveis, Feira Gastronômica, Mercado de Pulgas: Compre de segunda mão e o melhor artesanato caieirense.

Siga o Rnews nas redes sociais