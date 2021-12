O lema é ser solidário

Embora seja um momento apenas de comemorar, a reflexão é para que essas medidas se perpetuem durante todo ano e não apenas nesse período, um momento agravado pela pandemia.

Todos devem fazer sua parte e contribuir para uma sociedade melhor. A solidariedade deve estar presente no dia a dia de cada um a todo instante. O brasileiro por si só é acolhedor mas, muitas vezes se esquece dessa virtude ou a deixa para segundo ou terceiro plano, principalmente os mais abastados.

É preciso refletir quando nossa casa está bonita e com quintal arrumado e limpo, quando o imóvel do vizinho ao lado está desmoronando. Daí a importância em oferecer ajuda sempre e não apenas uma vez. Apesar de não uma obrigação, o certo seria ter essa atitude como rotina, sem fingir que não vê a necessidade do outro.

A ideia é promover como princípio básico a atuação solidária envolvendo confraternizações e ajuda durante o ano todo. Quem faz isso se mostra inteligente, afinal funciona como um fator natural de bem-estar.

Se eu posso transformar o que está ruim em algo melhor, seja para mim ou para o outro, não dá para esperar.

Esse conceito que se aflora no Natal é o valor que há em viver bem em sociedade, em conjunto, em harmonia, dando e recebendo, devendo prevalecer minuto a minuto.

Fazer o bem ao próximo só traz benefícios a si mesmo. A saúde é uma delas, uma vez que é provado cientificamente que, ao ser solidário, o hormônio da satisfação é liberado no corpo.

Vamos aproveitar a chegada de um novo ano e buscar ser melhor do que fomos. Se já ajuda, ajude mais. Se ainda não fez nada pelo próximo, passe a fazer. A satisfação será plena e o retorno positivo mais que certo. Existem a oscilações da vida, mas elas também ensinam. Então, vamos ser solidários o ano todo.