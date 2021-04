O legado do poeta

Nascido numa família de músicos, o mineiro de Belo Horizonte, começou nos bares da vida, e em 1996 ganhou notoriedade no Festival Canta Minas no qual ficou em segundo lugar com a canção “Gente Não é Cor”. Foi o start de uma magnífica carreira com álbuns de sucesso, entre eles, “No Balanço do Balaio”, de 1999. Ali o mineiro mostrava o toque refinado no violão, belas canções e emoção interpretativa. Outro destaque discográfico é “Sambarroco”, de 2012, em que Vander Lee deu vazão ao lado sambista, trazendo no repertório “Estrela”, gravada anteriormente por Maria Bethânia.

Para manter viva a obra de Vander Lee foi lançada no mês passado uma nova canção a qual é só uma amostra de seu legado. O cantor costumava registrar suas músicas no estúdio, gravadas somente com voz e violão. Foi a partir de uma fita matriz que a família do mineiro produziu “A Vida Não São Flores” que recebeu um tratamento profissional, com arranjos, produção e mixagem de primeira. A organização do projeto foi de Regina Souza, ex-companheira de Lee, e responsável por todo seu acervo. “A Vida Não São Flores” está disponível nas plataformas digitais e contou com a produção de Eneias Xavier, mixagem de Walter Costa e masterização de Leonardo Nakabayashi, profissionais que trabalharam por anos com Vander Lee. Vale a pena conferir a canção.