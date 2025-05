O inusitado nosso de cada dia

Foto: Divulgação

Montagem traz esquetes com situações esdrúxulas entre o absurdo e o real

No próximo dia 25 de maio o Tokio Marine Hall, em São Paulo, recebe apresentação única da comédia teatral “Avesso do Avesso”. No palco Marcelo Serrado e Heloísa Périssé, em seis esquetes, interpretam vários personagens em situações inusitadas que transitam entre o bizarro e o real, regados a muito humor e reviravoltas surpreendentes.



“Avesso do Avesso” traz direção de Marcelo Saback, sendo os textos escritos por Aloísio de Abreu, Claudia Tajes, Gustavo Pinheiro, Regiana Antonini e Tati Bernardi, autores consagrados na comédia e dramaturgia nacional.



Amigos há mais de 30 anos, Marcelo Serrado e Heloísa Périssé ansiavam trabalhar juntos num espetáculo teatral. A ideia começou a ganhar corpo nos bastidores do Canal Multishow, quando trabalharam no humorístico “Tem que Suar”.



“Entre um intervalo e outro da gravação, a gente falava sobre fazer uma peça. Eu e Marcelo já nos conhecemos há anos, mas nunca tínhamos trabalhado juntos no teatro. Inclusive, foi o Marcelo a primeira pessoa que eu vi no Tablado quando cheguei aqui no Rio, vinda da Bahia”, conta Périssé, que trouxe o desejo de buscar textos inéditos dos dramaturgos selecionados para o projeto.



As situações inusitadas vividas por Serrado e Périssé abordam temas como machismo vs feminismo, vício em celular e internet, materialismo versus esoterismo, e até transplante de órgãos.

Tem pra todo gosto e provavelmente a plateia vai se identificar com alguma situação no palco.

Estão lá o casal mega neurótico, a história de duas pessoas que se conhecem numa casa de swing e a velha e detestável tentativa de um dos parceiros querer mudar a pessoa amada.



“As histórias da peça falam de temas que todo mundo vai se identificar, têm muita ironia e tintas fortes, uma atitude corporal e muitos ‘plot twists’ (finais surpreendentes)”, atesta Marcelo Serrado.



SERVIÇO

O Avesso do Avesso

Data: 25 de maio – Domingo

Horário: 18 horas

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro – São Paulo – SP

Informações e vendas: https://www.tokiomarinehall.com.br/avesso-do-avesso/

Classificação: 16 anos

Ingressos: R$120,00 a R$250,00