O inoportuno no Teatro Raul Cortez

Sua primeira montagem ocorreu em Londres, em 1960. Chegou ao Brasil quatro anos depois com direção do extraordinário Antônio Abujamra (1932-2015).

A montagem atual estreou no Rio de Janeiro no final de 2018 com sessões muito concorridas. No elenco os atores Daniel Dantas, André Junqueira e Well Aguiar demonstram grande sintonia dando agilidade e ótimas interpretações ao texto de Pinter.

Na peça os irmão Aston (André Junqueira) e Mick (Well Aguiar) moram num apartamento degradado no subúrbio londrino. O equilíbrio do local é quebrado quando Mick leva pra casa o velho Davies (Daniel Dantas), que aparentemente é um mendigo ou morador de rua. Mick o resgata em uma briga de bar e sua chegada dá vazão a mudanças de comportamento, conflitos, repulsa, solidão e tristeza.

Dirigido por Ary Coslov “O Inoportuno” tem recebido elogios e indicações aos principais prêmios de teatro. No 13º Prêmio APTR – Associação de Produtores de Teatro, recebeu indicação de melhor ator para Daniel Dantas.

Recomendado

Serviço

O Inoportuno

Teatro Raul Cortez

Até: 29 de setembro

Sextas: 21:30 horas

Sábados: 21 horas

Domingos: 19 horas

Classificação: 12 anos

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01313-020

Telefone: (11) 3254-1700