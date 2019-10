O Indiana Jones das letras

Segundo ele, a intenção ao começar a escrever quadrinhos, era levar a brasilidade nos stories apresentados ao público e por sempre gostar do folclore acabou sendo uma coisa natural. “Foi espontâneo pensar na nossa mitologia como tema. Eu só tive que construir um universo, pois não queria ser mais do mesmo mostrando o folclore como todo mundo faz. O primeiro passo foi desenvolver histórias para os adultos, já que vemos muita coisa para crianças. Por que digo isso? Quando falamos em folclore imaginamos seres com poderes mágicos. E eu pensei em narrar como surgiram as lendas, tipo causos. Um fato real que virou lenda. Nunca vi ninguém escrevendo sobre isso. E comecei a pesquisar mais fundo, menos Câmara Cascudo, pois ele é referência de pesquisa, quase um cientista. Descobri que o folclore surgiu da união da cultura indígena nativa e da cultura europeia durante a colonização. Ai eu já pensei em unir fatos históricos e nossa mitologia. Trouxe a nossa brasilidade de forma bem forte e diferente. E tenho feito tudo de maneira independente”, diz

Nesses quatro anos o carioca já lançou onze títulos sendo a principal a série “Causos” com obras sobre o Curupira, o Boto, a Cuca e da fruta Guaraná. Desses a lenda em torno do Guaraná é a menos conhecida.

“Muita gente não sabe mas a fruta Guaraná faz lembrar olhos humanos. Existe uma lenda amazônica sobre o porquê da fruta ter essa aparência e vou retratando isso de maneira mais realista nos meus quadrinhos A diversidade da mitologia nacional é forte e dá pra abordar de várias maneiras. Conheço outros autores que produzem material sobre folclore totalmente diferente do meu. Com qualidade e que servem de referência pra mim. Finalmente o folclore tá virando moda”, alegra-se.

Sobre as dificuldades de criar, roteirizar, ilustrar e divulgar suas obras Eberton Ferreira alega é tudo muito difícil. “Primeiro que é difícil produzir. Vejo muitos desistindo. Brinco dizendo que sou uma equipe de um homem só. Tenho a ideia, pesquiso, roteirizo, ilustro, arte-finalizo, edito, tiro tudo do bolso pra imprimir e ainda tem que vender. Não há uma distribuição no Brasil em larga escala. E mesmo que aja não tem trabalho de marketing em cima dos produtos pra você ter visibilidade e as pessoas irem nos pontos de venda. Então o autor estando presente nos eventos é a forma direta de conseguir vender melhor”, atesta.

“Todo final de semana participo de eventos que não são eventos. rssss. Vou em todos os locais em que possa montar uma banca, barraca ou mesa e saio chamando o público. Lá no Rio têm muitas feiras de rua e vou vendendo meus quadrinhos. O legal é que nestas feiras têm muitos turistas no centro do Rio então às vezes eu vendendo na feira vendo pra pessoas de São Paulo, do Sul, ou da região amazônica. Já aconteceu várias vezes isso. E vou em eventos geek ou de anime. Vou correndo atrás, pois não é fácil, imprimir quadrinhos de qualidade é muito caro. Muito difícil, contudo é prazeroso porque faço com amor”, diz o autor.

Claro que com tantas dificuldades Ferreira pensou em desistir, especialmente no começo da carreira.

“Eu quase desisti em 2015 pois achava que meus traços estavam ultrapassados, mas foi um traço de transição, já que eu desenhava cartum. Se pegar meus trabalhos mais antigos com os recentes é uma diferença bem grande. Recebi muita crítica em cima do desenho e eu realmente quase desisti. Fiquei meio pra baixo, mas começaram a elogiar os roteiros que é o meu forte, pois sou roteirista e como ilustrador quebro o galho. Então pensei: Ou desisto ou melhoro. E conversando com o público na sequência das histórias como tá sendo essa minha evolução no mercado, tanto em vendas, quanto na produção do quadrinho e tô indo”, conclui.

Para conhecer o trabalho de Eberton Ferreira só buscar na net FanzinesTon.blogspot.com.br

email: eberton.ton@gmail.com

Telefone: (21) 9 67361309