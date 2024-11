O humor mordaz de Frida Kahlo

Foto: Isadora Tricerri

Montagem revisita a vida da pintora mexicana em apresentação única no Sérgio Cardoso

Apesar de falecida há 70 anos Frida Kahlo (1907-1954) é uma das artistas mais reverenciadas de todos os tempos e sempre retratada nas telas do cinema e teatro.

Nascida Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, em Coyoacán Distrito Federal do México, a talentosa e polêmica pintora tornou-se conhecida pelos “muitos retratos, autorretratos, e obras inspiradas na natureza e artefatos do México. Influenciada pela cultura popular do país, empregou um estilo de arte popular naïf para explorar questões de identidade, pós-colonialismo, género, classe, e raça na sociedade mexicana.”

Seu casamento com o também pintor mexicano Diego Rivera (1886-1957) foi marcado por tumultos, brigas e acidentes.

Um pouco do que foi a vida da pintora mexicana será apresentada em 5 de novembro em sessão única no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Em “Frida Kahlo – Viva la Vida” o público é convidado a conhecer o lado lúcido, solar e cáustico da artista, celebrando o triunfo paradoxal do Dia dos Mortos.

O texto do dramaturgo mexicano Humberto Robles recebeu tradução do renomado Cacá Rosset que também assina a direção do espetáculo.

No palco da região central vemos, durante 60 minutos, a atriz Christiane Tricerri interpretar Frida enquanto prepara um jantar “para seus convidados, sejam eles vivos ou mortos, revisitando sua vida, trazendo à tona personagens marcantes como Diego Rivera, Trotsky, Rockfeller, e André Breton.”

“Frida Kahlo – Viva la Vida” terá sessão gratuita com ingressos distribuídos uma hora antes na bilheteria do Sérgio Cardoso.

SERVIÇO

Frida Kahlo – Viva la Vida

Dia 05 de novembro – Terça-feira, às 19h

Ingressos Gratuito – Distribuição de ingressos na bilheteria a partir de 1 hora antes da sessão

Local: Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Classificação: 10 anos

Duração: 60 minutos

Inf: (11) 3882-8080