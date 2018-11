O homem e o carro: união para sempre

Desnecessário dizer que a 30ª Edição do Salão do Automóvel foi sucesso. Como nas demais, milhares de fãs dessas máquinas maravilhosas lotaram o SP EXPO durante 8 e 18 de novembro. Segundo a organização, mais de 700 mil pessoas compareceram ao evento para conferir as novidades do setor automobilístico. Entre as várias inovações destaque para os carros híbridos e elétricos como o Kia Cadenza que trabalha tanto na combustão quanto com energia elétrica. Mas tão importante quanto falar em números, uma vez que o SDA sempre movimenta milhões de reais aquecendo a economia de São Paulo, é preciso refletir a relação homem/máquina.