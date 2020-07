O grão que vale ouro

Por ser rico em fitoestrógenos, hormônios vegetais, é eficaz no alívio dos sintomas da menopausa, da TPM e têm ação preventiva na osteoporose e de problemas cardiovasculares. O grão-de-bico também é fonte de triptofano, precursor da serotonina, a qual regula o humor, elevando a autoestima e tratando a depressão, mal que atinge principalmente as mulheres. Auxilia ainda em casos de intestino preso e reduz o nível do colesterol ruim.

Apesar de extremamente benéfica ao organismo, esta leguminosa deve ser consumida com moderação por ser muito calórica.

Em todos os casos pede-se para seguir a orientação de um especialista para uso do grão de bico para fins medicinais.