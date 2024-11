O Futuro da Humanidade em São Paulo

Foto: Dudu Leal

Montagem teatral adaptada do romance homônimo de Augusto Cury tem sessão única nesta quarta-feira

Uma boa dica para o feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira, 20, é o espetáculo “O Futuro da Humanidade” com sessão única no Teatro Bor, na capital paulista. A montagem da obra homônima do psiquiatra Augusto Cury foi adaptada para os palcos pelo próprio autor em parceria com a roteirista Ingrid Zavarezzi.

No palco da zona sul acompanhamos a saga do psiquiatra Marco Polo, jovem idealista que se “rebela contra os métodos de tratamento psiquiátrico impostos por seus superiores, onde o uso de psicotrópicos se sobrepõe à terapia psicológica e as questões que envolvem a mente de cada pessoa como um ser único”. A direção é de Rogério Fabiano e no elenco estão Renato Scarpin, Pedro Pilar, Thalita Drodowsky, Silvana França e Rodrigo Banks, além de marcar a volta aos palcos de Kadu Moliterno.

São 90 minutos norteados pela esperança e coragem nos quais o jovem Marco Polo desafia “o complexo universo dos tratamentos psiquiátricos tradicionais através dos seus sonhos e ações, defendendo terapias mais humanas e sensíveis às histórias e aos sentimentos dos pacientes, respeitando a individualidade e a identidade de cada um”.

Para o diretor Rogério Fabiano o espetáculo é necessário, onde os sentimentos mais bonitos do ser humano são revistos e refeitos e então vividos profundamente. “O amor, a amizade e a felicidade, costuram essa tocante encenação”, afirma. “Os assuntos abordados são tão relevantes nesses tempos sombrios que atravessamos, como a depressão, a ansiedade e a importância da psicoterapia. Espero que essa história de superação e esperança toque muitos corações e possa emocionar e inspirar o público, assim como o livro me emocionou e inspirou”, completa Ingrid Zavarezzi.

“O Futuro da Humanidade” tem ingressos a partir de R$ 35,00.

SERVIÇO:

Adaptação: Ingrid Zavarezzi e Augusto Cury

Direção: Rogério Fabiano

Elenco: Kadu Moliterno, Renato Scarpin, Pedro Pilar, Thalita Drodowsky, Silvana França e Rodrigo Banks

Duração: 90 minutos

Classificação Indicativa: 10 anos

Data: 20 de novembro, quarta-feira, às 20h

Ingressos: de R$ 35 a R$ 120

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/98260

Local: Teatro Bor | 470 lugares

R. Domingos de Morais, 2970 – Vila Mariana, São Paulo

Telefone: (11) 5589-5444 | (11) 96312-6722