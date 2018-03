O fardo está pesado demais

Não dá para avaliar de outra maneira a não ser essa. Quem detém o poder perde a mão e depois fica fácil transferir a conta para o cidadão que tanto sofre para sobreviver em meio a muitos impostos e o pior, sem contrapartida.

A notícia surge em meio a uma intervenção militar federal no Rio, estado que descambou faz tempo e mesmo assim os senhores Cabral e Garotinho não pensaram duas vezes e empurraram-no ainda mais para o precipício.

É uma pena que tenha se chegado a esse estágio.

Se servir como exemplo, mesmo com a questão do combustível que teve na Petrobrás um dos maiores escândalos que o Brasil já enfrentou o governo não pensou duas vezes em aumentar os impostos cobrados sobre o produto que por sua vez impacta diretamente no bolso do consumidor, principalmente o trabalhador, que, sem ter o que fazer, se vê obrigado a pagar caro para abastecer seu veículo para não depender do transporte público sucateado, deficitário e precário.

Tudo isso se deve a uma ação de ex-governantes, e porque não dizer bandidos, a maioria petistas que, sem pudor, por meio de propinas garantiam benesses a si próprios somado às empresas que se rendiam a essa iniciativa criminosa em troca da prestação de serviços que garantiram mais ganhos a todos os envolvidos.

Mas voltando a falar do imposto para custear gastos com segurança pública, embora não exista nada de concreto ainda, torcemos para que esse tema não seja levado adiante. Afinal, se a situação chegou a esse ponto tendo como principal culpado os políticos, que passem a investir mais e desviar menos a verba destinada à essa finalidade ao invés de querer transferir o peso para o povo que já sofre consequências demais de governantes descompromissados com essa Nação tão sofrida e que clama por ajuda e paz.

O fardo já está pesado demais para o cidadão. Nos poupem de mais um.