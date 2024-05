Foto: Fábio Resende

Montagem teatral inspirada em Brecht mostra a luta de classes nos anos 1930

De 7 a 29 de junho a Brava Companhia encena o espetáculo “Terra de Matadouros” que será apresentado na própria sede no grupo na zona sul de São Paulo.

Inspirada no texto original “Santa Joana dos Matadouros”, de 1931, do dramaturgo e poeta alemão Bertold Brecht (1898-1956), a peça nos leva a década de 1930 em Chigago, EUA, em meio a crise econômica, provocada pela quebra da bolsa de Nova York no ano anterior, conhecida como Grande Depressão

No palco durante quase duas horas presenciamos o eterno desequilíbrio social e capitalista que abate (desculpe o trocadilho) o mercado da carne na cidade americana.

Acompanhamos a trajetória do industrial e empresário da carne enlatada Pedro Paulo Bocarra (Ademir de Almeida) numa disputa de classes com a ingênua e aguerrida Joana Dark (Paula da Paz) em defesa dos trabalhadores afetados pelo colapso econômico.

Todas as vertentes da crise são evidenciadas em “Terra de Matadouros”: o capitalismo com criadores de gado e atacadistas, o proletariado por intermédio de trabalhadores e desempregados, a religião com o Exército dos Boinas Pretas, do qual emerge a heroína Joana Dark, o Partido Comunista, que surge na peça como um vestígio desarticulado da classe trabalhadora; Estado, evidenciado pela repressão armada, e a imprensa, como porta-voz política do capital.

Com adaptação de Ademir de Almeida e Fábio Resende, que também assina a direção, “Terra de Matadouros” já circulou por grandes palcos da capital como o Centro Cultural São Paulo em 2022.

No elenco estão Ademir de Almeida, Elis Martins, José Adeir, Márcio Rodrigues, Max Raimundo e Paula da Paz.

A entrada é franca.

SERVIÇO

Mostra de Repertório Brava Companhia

Terra de Matadouros

Temporada: De 7 a 29 de junho – Sextas às 20h e sábados às 19h.

Duração: 100 minutos.

Classificação etária: Livre.

Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do início do espetáculo na bilheteria

Espaço Brava Companhia

Rua Vitório, 77 – Vila Prel – Zona Sul, São Paulo