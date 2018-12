O espírito natalino na região em imagens

O espírito do Natal pode ser visto em Caieiras de várias maneiras. Mantendo a tradição, o casal Ivo e Vera novamente abrem os portões da garagem de sua casa para a visitação do presépio, tradição na família há mais de 65 anos. A verdadeira obra de arte feita com muito carinho e dedicação a cada ano ganha mais admiradores e aos idealizadores incentivo para que o trabalho continue sendo feito anualmente.

A exposição está aberta à visita de grupo de jovens de igreja e a qualquer pessoa que queira conhecer. A visitação pode ser feita durante o dia até 6 de janeiro na Rua Rouxinol, n.º 60, Portal das Laranjeiras, Caieiras

Nas ruas e avenidas a magia também pode ser vista com os ônibus da Viação Caieiras que foram iluminados e chamam atenção por onde passam.

De acordo com a empresa, pela primeira vez, a Viação decorou um ônibus de cada garagem, Caieiras e Franco da Rocha, para trazer a magia do Natal aos moradores da região. Os ônibus estão circulando em diversas linhas da empresa durante todo o mês de dezembro.