O doce poder do agave

Ao contrário do açúcar, que estimula o ganho de peso e o aparecimento de doenças graves, o vegetal é um alimento de baixo índice glicêmico. Por ser rico em ferro, cálcio, potássio e magnésio ajuda na prevenção do surgimento de osteoporose e artrite. É considerado um diurético natural, possui diversas funções emolientes e é empregado como antisséptico bucal.

Com ações laxativas, a planta é eficiente no trato de prisões de ventre e outros transtornos intestinais e digestivos, auxiliando também no tratamento de úlceras estomacais e reduzir a absorção de gordura e colesterol pelo intestino.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de usar o agave para fins medicinais.