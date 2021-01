O craque das rimas

Subgênero do rap, o estilo se diferencia pela velocidade das músicas que, em alguns casos, pode chegar a 140 BPMs (batidas por minuto). A capacidade de compor e rimar de Krawk e seu freestyle único chamam atenção pela contundência das letras, reflexo das inúmeras vitórias em batalhas de MCs (quando dois rappers são postos frente à frente para rimar/digladiar cujo vencedor é o que mais agitar o público). Traduzindo em números todo esse know-how o cantor e compositor tem mais de 600 mil seguidores nas redes sociais e os clipes no Youtube contam milhares de views. Aliás, deve-se ressaltar que os vídeos têm uma produção impecável, não devendo nada aos gringos. Entre os destaques “videoclípicos” de Krawk estão “Tesla”, “BMW Monstra”, “Oh Shot”, “Lembra de mim, pai?”, “Lazer do Chefe” e “Trajadão de Fé”.

Para este 2021 o osasquense vem com muitas novidades que incluem clipe e álbum novos. O single “Jogador não olha pra foto” marca a chegada do novo trabalho e deverá manter a carreira de Krawk em alta. Essa nova música mantém a verborragia do rapper mostrando o quanto sua carreira é feita de batalhas e superação dos obstáculos, não importando os opositores e invejosos. Como ele diz em uma das passagens mais legais de “Tesla”. “Eu tô off pros c…”. Este é o Krawk e sua língua afiada pra mostrar uma constante evolução.