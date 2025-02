O circo como forma de inclusão

Foto: Divulgação

Atividades circenses para pessoas acima dos 60 anos é o foco central

Durante todo o mês de fevereiro O Mundo do Circo SP, sediado no bairro de Santana, oferece atividades leves da arte circense para pessoas acima dos 60 anos.

Utilizando práticas introdutórias de habilidades básicas, como pesos leves, cama elástica, bolas de malabarismo, obstáculos de treinamento funcional, pontos de ancoragem e tecidos a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo visa a inclusão de pessoas desta faixa etária contribuindo para melhor coordenação, equilíbrio e concentração.

Todas as atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas diretamente no Mundo do Circo SP, zona norte da capital. Sob coordenação e orientação de profissionais circenses da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte) o principal objetivo é propocionar uma melhor qualidade de vida a essa parcela da população.

“Além do entretenimento, do conhecimento, da expansão de horizontes e de uma maior conexão com o mundo e a nossa história, a cultura promove saúde. Seja fazendo ou usufruindo de atividades culturais, são notórios os benefícios no bem-estar”, afirma Gláucio Franca, diretor geral da APAA

“Nosso compromisso é oferecer cultura a todas as pessoas, de todas as faixas etárias, da primeira infância às pessoas idosas”, conclui.

SERVIÇO

O Mundo do Circo SP

Até 27 de fevereiro, quartas e quintas, das 10h30 às 11h30

Classificação etária: adequado para pessoas a partir de 60 anos

Entrada gratuita | As inscrições podem ser feitas no local

Duração: 60 minutos

Informações site d’O Mundo do Circo SP (todos os espetáculos possuem entrada gratuita, com distribuição de ingressos na bilheteria uma hora antes do início de cada apresentação e estão sujeitos à lotação).

O Mundo do Circo SP:

Av. Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru – São Paulo – SP