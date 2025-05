O Céu da Língua estreia em São Paulo

A partir desta quinta-feira,(1°/05) o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe “O Céu da Língua”, espetáculo escrito e protagonizado por Gregório Duvivier. Mostrando ser um ator versátil, muito além do humorísitico Porta dos Fundos, Duvivier escreveu uma comédia poética a qual é um “stand up comedy com pegadinhas pra falar de literatura”.

“O Céu da Lingua” estreou em Portugal, em virtude das comemorações de 500 anos de Luís de Camões (1524-1580), o maior poeta lusófono, tendo já passado por Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Agora a montagem chega à região central de São Paulo, tendo o ator como transmissor de sua obsessão pela palavra, comunicação verbal, enaltecendo a língua portuguesa, brincando com as reformas ortográficas que derrubam acentos, alterando o sentido das palavras, sendo fonte de inspiração para o texto.

No palco sem cenário, durante 85 minutos, Gregório Duvivier é acompanhado pelo instrumentista Pedro Aune que cria ambientação musical, enquanto a designer Theodora Duvivier, manipula projeções exibidas ao fundo, perfeitamente sincronizadas e harmoniosas com o texto.

A direção de Luciana Paes dá toda a segurança para o ator manifestar o apreço pelo idioma português.

Segundo ela, o Gregório comediante está ao lado do Gregório intelectual com fluxo de pensamento ininterrupto, levando a plateia a compartilhar a paixão pela palavra. “Graças aos seus recursos de ator, ele pega o público distraído. Ninguém resiste quando é surpreendido por alguém apaixonado”, diz a diretora.

Para Duvivier, a língua é o que nos une, afinal o português é o quarto idioma mais falado do mundo, com mais de 260 milhões de falantes nativos, em países como Brasil, Moçambique, Angola, Portugal, entre outros.

“Escrevi uma peça que pode ajudar a enxergar o que os poetas querem dizer e, para isso, a gente precisa trocar os óculos da leitura”, conclui Gregório Duvivier.

“O Céu da Língua” fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até 1° de junho com sessões às quintas, sextas, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

O Céu da Língua

Texto e solo com Gregório Duvivier

Estreia: 1° de maio – 19 horas

Sessões: Quintas, sextas e sábados: 19 horas

Domingos: 16 horas

Sessões extras aos sábados: 21h30

Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Duração: 85 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 100,00

Vendas online: www.sympla.com

Telefone: (11) 3288-0136