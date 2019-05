O Cartola FC voltou com tudo. Saiba como participar

O mais legal de tudo que é permitido participar com o uso de um computador acessando a página do Cartola na internet ou pelo aplicativo que pode ser baixado na loja do sistema operacional do seu smartphone.

Funciona assim:

Escale seus jogadores e o técnico usando suas Cartoletas: a moeda do game;

A cada rodada do Brasileirão, o seu time pontua baseado em suas ações nas partidas;

Participe da liga PRO e concorra a prêmios exclusivos a cada rodada;

Compartilhe a sua escalação e divirta-se com seus amigos e família.

Como se inscrever no Cartola?

Veja como participar da competição. O primeiro passo é entrar na página oficial do Cartola FC no globoesporte.com para criar um cadastro. É possível ‘logar’ com a conta do Facebook, conta da Globo.com ou criar um novo cadastro clicando em cadastre-se.

Na página seguinte aparece a opção para iniciar o cadastro com nome, e-mail e senha. Ao se cadastrar será enviada uma mensagem de confirmação a seu e-mail. Basta clicar para ativar a conta e ir para o site do jogo.

Como criar seu time

Com login criado chegou a hora de criai seu perfil dentro da competição com nome do time, seu nome e equipe do coração. Seja criativo com o nome do seu clube. É bom ficar de olho, pois o programa não aceita um nome que já existe.

No passo seguinte você escolhe o tipo de conta. Tem uma gratuita que permite participação de apenas uma liga ou a Pro onde você paga R$ 39,90 por toda a temporada podendo ser parcelado em até 9 vezes. Nessa opção paga, o cartoleiro pode participar de outras ligas e concorrer a vários prêmios.

Como criar seu escudo

Com login e time criado, chegou a hora de escolher o escudo e o uniforme do seu time. São várias opções para quem escolheu ser Pro. Para aqueles que resolveram ficar na contra free, um número menor de opções, mas nada que deixe de ser divertido.

No caso do escudo, você vai escolher o formato dele podendo ser parecido com o time do seu coração. Na sequencia, escolha o padrão e depois as cores, podendo ser até três para o escudo: fundo, estampa e borda. São várias opções. Ainda é possível colocar um adorno.

Como criar seu uniforme

Concluída a etapa anterior, hora de confeccionar o uniforme começando pela gola. São muitos estilos. Depois basta escolher o padrão da camisa que você quer. As cores escolhidas anteriormente serão carregadas de forma automática, mas é possível mudar clicando em cores nessa tela. Definido, clique em concluir camisa.

Por fim, você deve escolher os patrocinadores da camisa. São dois: um no peito e outro na manga.

Com login, time, escudo e uniforme criados basta montar a equipe.

Saiba escalar seu time

Essa é a parte mais legal do Cartola. Hora de montar seu time. Esquema tático, escolher jogador, quem está a disposição e quem está fora da rodada.

Para participar das rodadas no Cartola FC, você precisa escalar o seu time e um técnico, além de escolher um Capitão, que pontuará em dobro. Mas fique atento, pois o Capitão também poderá pontuar em dobro negativamente. Por isso, é importante escolhê-lo com bastante atenção.

Confira como fazer:

– Clique em escale seu time. Todos os jogadores começam a competição com 100 cartoletas, grana que será utilizada para comprar atletas. Esse será seu patrimônio inicial;

– Para começar, escolha sua formação. 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2… são várias opções, desde a mais ofensiva a mais defensiva;

– Nessa mesma tela dá para ver a tabela de jogos para saber os confrontos, quem joga em casa da rodada em questão;

Chegou a hora de ir às compras. Todos os atletas inscritos pela clube aparecem na tela e dá para filtrar a busca por posição, status, valor ou pelo time que joga.

Em meio das dicas, sempre olhar os confrontos e ver se algum time mais forte pega um mais fraco. Isso pode ajudar na pontuação. A cada compra, sua grana vai diminuindo. Precisa atenção para não deixar nenhuma posição sem escalação.

Antes de confirmar a escalação é possível trocar o jogador ou até mesmo vender e ir em busca de um novo jogador para a posição. Com o campeonato em curso, também dá para escolher a melhor opção olhando a média de pontos do jogador.

São muitos detalhes na hora de escalar seu time. E o mais interessante é que você pode mexer sempre que o mercado estiver aberto, alterando a formação, substituindo algum jogador lesionado, comparando as últimas pontuações de cada atleta.

Agora é rezar para o jogador escolhido ir bem e mitar.

Criando uma liga

A melhor parte do Cartola FC é a zoação entre os amigos. E para ficar cada vez mais séria e divertida esta “rivalidade”, você pode criar ligas – tanto no formato clássico, quanto mata-mata – e desafiar seus amigos.

As ligas clássicas são disputadas no estilo pontos corridos ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Já as ligas mata-mata são “tiros curtos”, onde toda rodada é uma decisão! São disputas entre quatro, oito, 16 ou 32 esquadrões; e os confrontos são sempre definidos por meio de sorteio.

Ligas clássicas

As ligas clássicas duram todo o campeonato e funcionam como um ranking. Você pode ordenar o ranking da liga por posição na rodada, no mês, no turno, no campeonato e por patrimônio.

As ligas clássicas não têm limite de participantes, mas as parciais só estão disponíveis para aquelas que tiverem até 100 cartoleiros.

A pontuação da liga só é contabilizada a partir da rodada em que a mesma foi criada. Por isso, as pontuações entre suas ligas podem variar no ranking do campeonato.

Ligas Mata-mata

As ligas mata-mata são disputas rápidas que duram de 2 a 5 rodadas e podem ter 4, 8, 16 ou 32 participantes. A cada rodada, o time que fizer a menor pontuação nos confrontos é eliminado. Os vencedores passam para a rodada seguinte até que reste apenas o campeão.

Uma liga de 4 participantes, terá 2 chaves e 2 rodadas de duração.

Uma liga de 8 participantes, terá 4 chaves e 3 rodadas de duração.

Uma liga de 16 participantes, terá 8 chaves e 4 rodadas de duração.

Uma liga de 32 participantes, terá 16 chaves e 5 rodadas de duração.

O presidente da liga mata-mata pode convidar quantos times desejar, e as vagas serão preenchidas na ordem em que os jogadores entrarem – seja por meio de pedido de participação ou convite.

No fechamento da rodada, as ligas que não tiverem alcançado a quantidade de participantes pré-definida serão excluídas. As ligas que tiverem alcançado terão suas chaves sorteadas aleatoriamente e, a partir daí, não será possível excluir nenhum membro.

Apenas os cartoleiros PRO podem criar e gerenciar as ligas mata-mata, porém a participação é aberta a todos os cartoleiros.

Liga do Cartola

As ligas do Cartola são ligas clássicas que o cartoleiro participa automaticamente. São elas: as ligas dos patrocinadores, a liga nacional, a liga do patrimônio, a liga do clube do coração e a liga PRO, caso o cartoleiro seja PRO.

A Liga Nacional ordena todos os cartoleiros por pontos, enquanto a liga do Patrimônio classifica os cartoleiros mais ricos. As ligas do patrocinador são de participação automática de acordo com os patrocinadores escolhidos no ato de criação do time, e o mesmo ocorre com a liga do Clube do Coração.

Liga PRO

A Liga PRO é uma liga premiada de que todos os Cartoleiros PRO participam automaticamente. Os jogadores competem entre si com possibilidade de premiações por rodada (30 primeiros) e mês (apenas o primeiro). Ao final do campeonato, ainda há uma premiação para os 3 melhores cartoleiros da Liga PRO ao longo da temporada.

Como funciona a pontuação

Scouts de ataque

Gol 8.0 pts

Assistência 5.0 pts

Finalização na trave 3.0 pts

Finalização defendida 1.2 pts

Finalização para fora 0.8 pts

Falta sofrida 0.5 pts

Penalti perdido -4.0 pts

Impedimento -0.5 pts

Passe errado -0.3 pts

Scouts de defesa

Jogo sem sofrer gols 5.0 pts

Defesa de pênalti 7.0 pts

Defesa difícil * 3.0 pts

Roubada de bola 1.5 pts

Gol contra -5.0 pts

Cartão vermelho -5.0 pts

Cartão amarelo -2.0 pts

Gol sofrido * -2.0 pts

Falta cometida -0.5 pts

Fique atento ao fechamento do mercado e status do jogador, escale seu time boa sorte.