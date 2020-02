O carnaval do Palavra Cantada

A apresentação única é mais uma mostra do quanto o Palavra Cantada, formado por Sandra Peres, Paulo Tatit e banda, encantam as crianças com marchinhas que viajam pelos ritmos brasileiros destacando a percussão. A base do show é o disco “Carnaval Palavra Cantada”, lançado em 2008, mas sendo atemporal. Diversas marchinhas farão a alegria dos pequerruchos como “Carnaval das Minhocas”, “Pirata e Princesa”, “Meus dedinhos”, “Carnaval da Língua do Pê”, “A nossa escola”, “Carnaval sem palavras”, “Duelo de Mágicos”, “Larga do meu pé”, “Carnaval do Geraldo”, “Só quero a mamãe e o papai” e “Bichinho”.

Formado em 1994 o Palavra Cantada vem conquistando gerações com canções que primam por letras elaboradas, arranjos inteligentes e linha poética sensível que respeita a inteligência dos baixinhos. Ao longo desses 26 anos lançaram quinze CDs, dez DVDs e sete livros que já ultrapassaram a marca de dez milhões vendidos. Sem contar as inúmeras premiações recebidas como o Prêmio TIM e o Prêmio CARAS. Uma tarde de muita folia para fazer a alegria das crianças de todas as idades. Recomendado.

Serviço

Palavra Cantada

Dia 15 de fevereiro – 15 horas

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281

Inf: 5646-2153

Ingressos a partir de R$ 39,50

www.grupotombrasil.com.br