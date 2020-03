O ‘Canto de Ninguém’ estreia no Teatro Itália

O texto de Luccas Papp (que também protagoniza a montagem) nos mostra o personagem fictício “Mozart contemporâneo”. Atormentado e antissocial ele procura uma jovem para interpretar sua nova ópera que se materializa em Samantha, papel de Fabi Bang.

Aprovada nas audições para a ópera Samantha tem talento lírico e nenhuma experiência de palco. Sua relação com o mentor é marcada por desejos, segredos, reviravoltas e loucuras que fazem com que o resultado deste encontro seja imprevisível.

Ao longo do espetáculo são executadas oito peças inéditas compostas pelo maestro João Carlos Martins (que também assina a direção musical) e José Antônio Almeida. O tema que dá nome à montagem traz letra de Lucas Papp. Para o autor a história questiona o fato de artistas excelentes em seu trabalho não terem a mesma voz que certos expoentes. “É algo que sempre quis dizer, de como lidamos com a arte, que é uma questão das redes sociais, coloca as pessoas em um evento artístico mais pra serem vistas do que para apreciar uma obra de arte”, atesta Lucas Papp.

“O Canto de Ninguém” tem na direção Kleber Montanheiro e fica no Teatro Itália somente até 5 de abril.

Serviço

“O Canto de Ninguém” – Estreia 6 de março no Teatro Itália.

Temporada: De 6 de março a 5 de abril – Sexta 21h, Sábado 20h, domingos 19h.

Classificação: 10 anos.

Gênero: Drama.

Duração: 90 minutos.

Ingressos: R$ 60,00 (inteira). R$ 30,00 (meia).

Venda no site https://www.sazarte.com/

Teatro Itália – Avenida Ipiranga, 344 – República – SP. Telefone 3120 6945.

Capacidade: 292 lugares.