O câncer no alvo da música

Foto: Divulgação

Show solidário em São Paulo reúne astros brasileiros e americanos no combate à doença

No dia 21 de novembro a Áudio, em São Paulo, recebe a primeira edição do Jupiter’s Neighbors, tremendo show reunindo nomes do pop nacional e internacional. Organizado por Kiko Zambianchi, ícone do rock oitentista e pelo guitarrista norte-americano Paul Pesco, o evento terá a renda destinada a instituições de saúde sem fins lucrativos, especializadas em tratamentos contra o câncer.

Segundo Kiko Zambianchi a amizade com o americano surgiu quando ele veio a São Paulo, em agosto último, participar do show Megahits na VIBRA SP.

“Ele gostou das minhas músicas, mostrou para o batera Omar Hakim, que gostou também, a partir daí começamos a criar algumas coisas e tivemos a ideia de fazer um show onde pudéssemos tocar juntos, reunir artistas relevantes e ao mesmo tempo ajudar as pessoas carentes”, revela o autor de “Rolam as Pedras”.

Paul Pesco tem na bagagem parcerias com gigantes da música americana como George Benson, Jennifer Lopez, Alicia Keys e Madonna. Inclusive o guitarrista participou da tour de estreia da “Rainha do Pop” no meio dos anos 80. Já o baterista Omar Hakim tocou, entre outros, com David Bowie, Miles Davis, Dire Straits, Sting, Daft Punk e Madonna.

Além de Zambianchi, Pesco e Hakim a banda formada para este primeiro Jupiter’s Neighbors trará a tecladista americana Rachel Z (Al Di Meola e Peter Gabriel) e o vocalista do Living Colour, Corey Glover. Entre os brazucas estão Dinho Ouro Preto, front man do Capital Inicial, o contrabaixista Glécio Nascimento e o percussionista do Natiruts, Denny Conceição.

Ainda de acordo com Zambianchi o repertório terá canções de David Bowie, Dire Straits, Sting, Capital Incial, além de suas próprias. Quanto ao evento em si o ribeirão-pretano afirma que deve ocorrer anualmente no Brasil e também nos Estados Unidos, previsto para agosto do próximo ano.

“Queremos seguir promovendo a troca de informações musicais entre músicos de países diferentes e a união de todos em prol de um objetivo maior. Em cada país visitado teremos convidados locais e a mesma intenção de ajudar”, conclui o cantor e compositor.

SERVIÇO

Jupiter’s Neighbors

Dia 21 de novembro – Quinta-feira, 20 horas

Áudio

Rua Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca – São Paulo – SP

Inf: https://www.ticket360.com.br/evento/29815/ingressos-para-conexao-musical-kiko-zambianchi-e-paul-pesco-convidam