O Brasil sendo representado na COP27

A aeronave é um Gulfstream G600, ele voa sem precisar fazer escalas de São Paulo a Sharm El Sheikh, resort egípcio onde está sendo realizada a Conferência do Clima COP 27, que conta com a presença de vários líderes mundiais (a maior parte dos quais já foi embora para atender ao encontro do G20 em Bali).

Esta é a primeira vez que o novo chefe do executivo embarca para um compromisso internacional, tendo sido declarado o novo Presidente do Brasil e que tomara posse em 1º de janeiro de 2023. Enquanto Carlos Martins escrevia esta matéria, o avião a jato, G600, já sobrevoava o Oceano Atlântico. O voo iniciou nesta manhã de segunda-feira, 14 de novembro, em Guarulhos.

A aeronave em questão está registrada nos EUA, com a matrícula N600DJ, sendo o dono uma entidade fiduciária que administra bens de terceiros. No caso a proprietária é a TVPX ARS, que em seu site afirma ser uma empresa que “fornece o serviço de administração de aeronaves para estrangeiros que se não qualifiquem como cidadãos americanos e que não poderiam registrar aeronaves nos EUA”.

Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o jato pertence, na realidade, ao brasileiro José Seripieri Junior, dono da Qualicorp Saúde, dona do plano de saúde Qsaúde.

Seripieri Júnior é amigo de Lula e foi um dos doadores da campanha do petista à reeleição em 2022. O empresário foi preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal em 2020, acusado de caixa-dois no valor de R$5 milhões para a campanha de outro político, José Serra, do PSDB. A prisão temporária durou apenas 5 dias e o empresário acabou optando por fazer uma delação premiada, como relatam múltiplas matérias da mídia brasileira.

