O Brasil não pode errar de novo

São milhões de desempregados, violência em alta, sofrimento com a saúde, falta de educação em todos os estados, a maioria falidos, e chegou a hora de refletir, colocar na balança o que estamos vivendo e fazer a escolha certa.

São 13 nomes na disputa. Infelizmente, a maioria está ou esteve envolvida em escândalos de corrupção. Mas é possível fazer uma avaliação de quem recentemente levou o Brasil para o abismo com um discurso de que deu oportunidade aos menos favorecidos, mas se aproveitou e implantou um esquema de corrupção jamais visto na história desse País. Tanto que o líder desse esquema, o ex-presidente Lula, foi condenado e está preso, assim como tantos outros membros do partido e parceiros amigos.

Não dá para permitir que esse discurso convença o eleitor novamente. Estão utilizando essa eleição para se vingar e pouco estão se importando com o povo brasileiro, com o País. O cenário está aí para qualquer um ver. Só não enxerga quem não quer.

É impossível simplesmente esquecer o que o PT fez deixando o povo brasileiro às mínguas e apostando forte com investimentos fora do Brasil. Foram empréstimos e mais empréstimos com perdões de dívidas, com uma contrapartida que judiou do povo brasileiro sem saúde, educação nem segurança. Ao contrário, só trouxeram um conta que não tem fim e fazendo o nosso povo pagar por isso.

O sufrágio é algo sério e, embora vivamos num País de que não dá para levar muitas coisas a sério, depende de nós uma mudança. Afinal, é povo que escolhe seus representantes. É preciso que se avalie, se busque informações sobre seu candidato, se veja o que ele fez de bom para a Nação e aí sim depositar a confiança, ainda que o arrependimento venha depois, mas com a consciência que se pesquisou antes, que votou com equilíbrio.

O Brasil, um País tão rico em todos os sentidos, não merece ter como representante uma pessoa que não pensa nesse povo, que apesar de sofrido, dá risada e encara muitas dificuldades com alegria, sempre buscando e dando o melhor de si para viver com o mínimo de dignidade.