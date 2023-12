O bêbado e o barbo

Foto: Marcos Moraes

Espetáculo teatral movido à álcool desconstrói e reconstrói a obra de Shakespeare

“Garçom, aqui nesta mesa de bar, Shakespeare nós vamos encenar”. Pegando carona na canção de Reginaldo Rossi é o norte do novo espetáculo “Shakespeare Embriagado” que estreia no Espaço Manivela, zona oeste da capital paulista, em 17 de janeiro.

Uma ideia que, provavelmente, surgiu após muitos goles de whisky ou alguma outra bebida, levou o diretor Dagoberto Feliz e “alegrinho” a elaborar a montagem que desconstrói e reconstrói um dos textos mais famosos de William Shakespeare (1564-1616).

Considerado o maior poeta/autor/dramaturgo de todos os tempos o bardo inglês escreveu, entre outros, “Romeu e Julieta”, “Sonho de Uma Noite de Verão”, “A Megera Domada”, “O Mercador de Veneza” e “Hamlet”.

E é justamente este último o texto escolhido por Dagoberto Feliz para a experiência alcóolica/cênica.

No texto original “Hamlet”, o príncipe dinamarquês busca vingança pela morte do pai. Partindo dessa premissa “Shakespeare Embriagado” ganha o balcão, ao invés do palco, para “misturar o texto original com a liberdade do improviso dos atores, que constroem novas possibilidades junto com a plateia”.

“A função do elenco é contar a história completa. O tempo e o álcool podem alterar a forma de contá-la, mas não seu conteúdo”, explica Feliz.

Segundo o diretor, o encanto da montagem é “fazer Shakespeare o mais ‘esteticamente popular’ possível”.

“E nada melhor do que um ambiente de um bar, no qual as pessoas estejam à vontade para participar e mostrar seu entusiasmo, ou desaprovação, para o que acontece na cena”, diz.

“Quem conhece, em pormenores, a tragédia toda poderá se divertir na comparação com o original e, para quem não conhece totalmente, a diversão estará na feitura e na descoberta dos quiprocós rocambolescos da família do Príncipe Hamlet”, conclui Dagoberto Feliz.

No elenco, estão Ton Prado, Lívia Camargo, Robert Gomez, Bruna Assis, Michel Waisman e Guilherme Tomé.

Lá do céu William Shakespeare ergue seu copo e diz: “Hail and drink”

SERVIÇO

Shakespeare Embriagado

Estreia: 17 de janeiro de 2024

Espaço Manivela

Rua Schilling, 185 – Vila Leopoldina – São Paulo – SP

Sessões quartas e quintas às 20h30

Duração: 60 minutos

Classificação: 18 anos

Capacidade: 150 lugares

Valor da entrada: R$60,00

Vendas online: Sympla.com

Instagram @manivela_sp