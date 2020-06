O “Arraiá” doméstico de Rionegro e Solimões

Mas, apesar do isolamento social, não abaixaremos a cabeça e cairemos na festança com Rionegro e Solimões que neste sábado (20) mandam o seu “Arraiá” com direito a muita diversão e música de prima.

Os baixinhos, que já passaram das três décadas de estrada, vendendo mais de 13 milhões de álbuns, farão a live direto de uma casa de campo em Franca, interior de São Paulo. “O cenário vai dar o toque final nesse projeto. Estamos ensaiando até fazer um fogueirão daqueles”, adianta Solimões.

“Com certeza será mais um lindo projeto e contamos com a audiência de todos vocês. Vamos nos esforçar pra levar o máximo de entretenimento e juntos ajudar quem precisa. Contamos com vocês”, acrescenta Rionegro.

O repertório não vai deixar ninguém parado trazendo “Frio da Madrugada”, “Peão Apaixonado”, “O Cowboy Vai Te Pegar”, “De São Paulo a Belém”, “Velha Fazenda”, “Na Sola da Bota”, “Romântica”, entre muitas outras.

“Vamos colocar a turma pra dançar. Só não pode tropeçar no tapete, hein? Afaste os móveis, deixe o salão livre e bora arrastar o pé”, pede Solimões.

O “Arraiá”, de Rionegro e Solimões está marcado para o dia 20 de junho, com início às 17h.

Então prepare a paçoca, o quentão, coloque o chapéu caipira e simbora acessar www.youtube.com/rnegroesolimoes.

Rionegro e Solimões garantem a festança.