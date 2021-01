O ano é novo com recomeço e respeito

Foram muitas perdas mas também aprendizados o que deve servir de exemplo e jamais desprezado. O que se pode tirar de bom deve ser levado adiante e assim podemos tentar mudar a humanidade que nos últimos anos se mostra mais desumana do que bondosa.

O ano é também de novidades na política municipal com a posse de novos prefeitos e vereadores, mesmo ainda mantido alguns vícios como filha de traficante eleita vereadora e outros tomando posse mesmo com vários problemas na Justiça. Mas estamos no Brasil e não há muito com que se espantar.

Muito se espera de quem assume o cargo pela primeira vez considerando que os problemas a serem resolvidos também são muitos. Passada a campanha e empossados, é hora de arregaçar as mangas e colocar em prática o que foi prometido, lembrando que é dever governar para toda cidade e não apenas por quem o apoiou.

Por falar em trabalho, o País, mais uma vez fica atrás quando exige dos governantes rapidez na resolução de um problema. Enquanto nações até menores que a nossa já vacinam a população contra a Covid, nós assistimos uma briga de poderes e ego na aprovação da imunizante eficaz contra a doença que continua matando.

Por essas e outras, entra ano, sai ano e a sensação é de que estamos sempre derrapando quando dependemos de nossos representantes.

Em meio ao que já enfrentamos em 2020, nos resta, mais uma vez, esperar por dias melhores, o que depende de cada um de nós. O ano é novo, que certas atitudes sejam também. A pandemia ainda nos cerca e o coronavírus, um inimigo invisível, tem sido implacável.

Torçamos para que saia uma definição sobre a vacina. Enquanto isso, insistimos me pedir para que todos colaborem.

Ainda não é o momento de abandonar os cuidados tampouco a máscara. Que possamos ser mais conscientes e solidários com os profissionais da área da saúde, verdadeiros heróis, porém cada vez mais exaustos e cobradores daqueles que, sem obedecer as regras, são potenciais responsáveis por disseminar a continuidade do vírus. Respeito é o mínimo que tem de se exigir e praticar.