O amor que maltrata

As dez faixas de “Rodrigo José Volume 3” transbordam o amor entre autorais e releituras, uma marca do paulista de Americana. “Histórias de amor são imperfeitas, diferentes dos finais felizes do cinema, é sobre isso que eu canto, que agrada o povo e com jeito simples”, afirma.

Com mais de dez anos de carreira o músico viveu um período nos Estados Unidos incorporando à sua sonoridade o rock, blues e soul. Essa combinação de estilos com a música brega resultou numa identidade própria a qual denominou “Chic 10”. Dessa maneira canções como “Sorria, Sorria” (Evaldo Braga) e “Tenho” (Sidney Magal) ganharam inusitada roupagem blues/rock.

O novo disco traz parcerias com Zeca Baleiro e Nil Bernardes e vários destaques. Das autorais vale a pena ouvir “Amor de Cabaré”, que ganhou um estiloso clipe disponível no Youtube. “Sheila Minha Amada” e “Mariana” são reverencias às musas inspiradoras, “talvez primas” do cantor. Entre as releituras destaque para “Feiticeira” (Carlos Alexandre/Otávio Garcia), “Doida Demais” (Ronaldo Adriano/Lindomar Castilho), “Boate Azul” (Tomaz/Benedito Seviero) e “A Dois Passos do Paraíso (Ricardo Barreto/Evandro Mesquita). Esta última recebendo elogios rasgados do líder da Blitz. Recomendo.