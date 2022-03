Nuno Mindelis no Blue Note

Nessas mais de três décadas de trajetória o guitarrista nascido em Angola sempre renovou o Blues não se furtando em mesclar gêneros distintos, mas sem perder a essência. Prova desse espírito inquieto é o disco “Outros Nunos”, de 2005, que trouxe as participações da cantora Zélia Duncan e do rapper Rappin Hood. Em 1998 num concurso mundial organizado pela Revista Guitar Player Mindelis foi eleito o melhor guitarrista do Blues, sendo o único não nascido na América do Norte a figurar entre os vencedores. Seu mais recente álbum “Angola Blues”, lançado em 2020, é apontado pelo próprio músico como um divisor de águas.

Com nove canções cantadas em português e Kimbundu, um dos inúmeros dialetos angolanos, “Angola Blues” é uma volta ao passado e a infância de Mindelis. Segundo ele, a música africana é a ancestralidade do blues e de todos os estilos derivados. “ Historiadores já afirmaram que o gênero nasceu naquele continente. No caso específico de Angola, é também a ancestralidade do samba, que descende do semba. De forma simplificada, digamos que ‘bluesifiquei’ o semba. Este trabalho é um provável divisor de águas e uma imersão tão vasta quanto rara na minha própria vida, no meu passado, no que amei e perdi, nas lembranças – ora duríssimas, ora felizes”, atesta. No repertório não devem faltar “Cabinda”, “Birim Birim”, “Brinca N’areia”, “Monami Zeca”, “Tuala Ni Ji Henda”, “Mudiakime” e “Muxima”.

SERVIÇO

Nuno Mindelis – Show “Blues Blues Blues!”

Dia 23 de março – 20 horas

Blue Note São Paulo

Avenida Paulista 2073 – 2º Andar – Consolação

Inf: https://bluenotesp.com/show/nuno-mindelis-blues-blues-blues/