Nunca desista de seus sonhos volta aos palcos

Foto: Gilberto Rosa

Peça baseada em livro homônimo de Augusto Cury leva a reflexão e autoconhecimento

Um turbilhão de emoções. Essa é a síntese de “Nunca desista de seus sonhos”, montagem baseada na obra homônima do médico psiquiatra e escritor Augusto Cury, a qual objetiva reflexão sobre a vida, entendimento dos sonhos e metas a serem buscadas em qualquer tempo. A montagem, em cartaz há quatro temporadas, teve adaptação teatral do próprio Cury em parceria com a dramaturga Ingrid Zavarezzi e direção de Rogério Fabiano. O elenco estelar traz Maximiliana Reis, Nizo Neto, Marília Machado e Murilo Cunha. “Nunca desista de seus sonhos” inicia nova temporada a partir desta sexta-feira (5), no Teatro BOR, zona sul de São Paulo, misturando ficção e realidade com passagens das vidas de Augusto Cury, Abraham Lincoln, Martin Luther King e Jesus Cristo.

Segundo o médico viver a vida vale a pena, mesmo quando o mundo parece ruir aos nossos pés. “Para isso, devemos usar nossos sonhos para temperar a existência, nossas dores para nos construir e não para nos destruir. Devemos gritar em silêncio que os melhores dias estão por vir, enfrentar os períodos mais tristes da vida não como pontos finais, mas como vírgulas para continuar a escrever nossa trajetória”, diz Cury.

Durante 70 minutos, acompanhamos no palco a psicóloga Carol (Maximiliana Reis), de 60 anos, em conflito constante com a filha adolescente, típica representante da geração Z, mimada e irritadiça. Usando a metodologia de Augusto Cury com seus pacientes, Carol falha ao aplicar os ensinamentos dele na solução de seus próprios problemas. “É uma obra que fala sobre a importância de sonhar com disciplina, tomar as rédeas da vida, entender que nosso universo pessoal não é uma ilha e que isso vale para todas as gerações. Grandes figuras da história da humanidade vivenciaram as mesmas dúvidas e problemas que nós, hoje, vivenciamos, e nossos personagens também”, detalha a autora Ingrid Zavarezzi.

“Nunca desista de seus sonhos” apresenta personagens identificáveis e engraçados abordando temas universais como resiliência e a busca pela felicidade.

SERVIÇO

“Nunca Desista de Seus Sonhos”

Direção: Rogério Fabiano

Elenco: Maximiliana Reis, Nizo Neto, Marília Machado e Murilo Cunha

Duração: 70 minutos

Recomendação: Livre

Gênero: Comédia

Temporada: de 5 a 20 de abril. Sábado, às 20h e domingos, às18h

Ingressos: entre R$ 40 e R4 140

Ingressos online: https://bileto.sympla.com.br

Local: Teatro Bor | 470 lugares

R. Domingos de Morais, 2970 – Vila Mariana, São Paulo

Telefone: (11) 5589-5444 | (11) 96312-6722