Número de queimadas reduziu em Caieiras em 2019

Os dados foram computados entre janeiro a outubro desse ano e agosto foi o mês com maior incidência de casos com 20 ocorrências registradas.

De acordo com o órgão, Laranjeiras, Jardim Nova Era e Vila dos Pinheiros foram os bairros com o maior número de registros tanto em 2019, como no ano anterior. No total, ocorrências dessa natureza foram atendidas pela Defesa Civil em 12 localidades do município esse ano.

Ao contrário de Caieiras, a cidade de São Paulo enfrenta problemas com focos de incêndio. Somente nos dias 2, 3 e 4 de novembro, o Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu mais de mil chamadas para combater fogo em matas. Foram 300 no sábado, 600 no domingo e pouco mais de 100 na segunda-feira.

O capitão do Corpo de Bombeiro, Marcos Palumbo, explicou que o início do fogo geralmente é motivado por ações humanas, como o jogar da bituca de cigarro em locais inadequados. Depois, o clima é o encarregado por espalhar as chamas.

“Isso é um número muito alto. A gente verifica muitas ações humanas sendo as precursoras desse tipo de emergência. O fogo se propaga com rapidez, o mato está muito seco, e isso pode colocar toda a região em risco. Sem dizer da fauna e da flora”, declarou, cobrando a colaboração da população.