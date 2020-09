Número de mortes e internações por coronavírus cai em São Paulo

Do mesmo modo, SP atingiu hoje a menor taxa de ocupação de leitos de UTI em toda a pandemia, com 44,7%. O estado tem hoje 3.900 pacientes internados em UTI e 4700 em enfermarias. Casos recuperados da doença atingem hoje 839 mil, com 107 mil altas hospitalares.

Segundo o secretário Marco Vinholi, “nenhuma região do estado tem taxa superior a 70% de ocupação de leitos. Deste modo, todas as regiões estão no índice verde no que se refere à capacidade hospitalar. Tivemos quedas importantes no número de caos, com redução de 14%. Queda igualmente em internações, de 11%”, afirmou Vinholi.

Outra boa notícia dada pelo titular da Pasta de Desenvolvimento Regional é que o Estado de SP já tem uma média inferior a 40 internações para grupo de cem mil habitantes. “Este número é o que delimita a passagem das regiões para a fase verde do Plano SP. Os índices constatados hoje são muito bons”, conclui Vinholi.