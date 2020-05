Número de mortes dispara em Francisco Morato. Região acompanha

Até a quarta-feira, 13, quando essa matéria foi fechada, o município apresentava 222 casos confirmados e 25 óbitos. Em um gráfico divulgado na rede social a prefeitura apresentou a evolução

da doença na cidade. O primeiro caso foi registrado em 22 de março. Quase um mês e meio depois, os números aumentaram significativamente com um salto registrado no começo de maio. A primeira morte foi registrada em 31 de março e agora já são mais de 20.

Os números chamaram a atenção da prefeitura que emitiu uma alerta pelas redes sociais pedindo a contribuição da população, já que também aumentou o número de pessoas necessitadas de internação. No comunicado, a municipalidade reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa e, caso saia, utilize máscara.

Região

Embora Francisco Morato tenha o maior número de mortes, Franco da Rocha é quem lidera na quantidade de casos. Até o dia 13, eram 303 pessoas infectadas e 22 óbitos registrados.

Caieiras computava 21 mortes, mas com 144 casos confirmados. Cajamar tinha 160 diagnosticados com a doença e 9 óbitos. Mairiporã é a cidade com menos casos e mortes, com 73 e 7 respectivamente.

Estado

O estado de São Paulo chegou na quarta-feira, 13, à marca de quase 4 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. Chama atenção as mortes entre crianças, jovens e adultos que cresceram 10 vezes no último mês. O estado tem ainda mais de 47 mil casos confirmados de Covid-19.