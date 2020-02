Número de mortes caiu nas estradas de São Paulo

De acordo com a corporação, foram registrados 817 acidentes contra 824 do ano passado. O número de pessoas feridas com gravidade caiu 12,50%. Foram 84 casos em 2020 e 96 em 2019. Este ano foram computadas 14 mortes contra 21 do ano anterior. Uma redução de 33,33%.

Segundo a Polícia Rodoviária, a maioria dos acidentes poderia ter sido evitado, pois em grande parte dos casos, a causa desses sinistros está relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres. “Das 14 vítimas fatais, 8 morreram em colisões. Importante destacar que esse é o menor número de pessoas vitimadas fatalmente em acidentes de trânsito nas rodovias paulistas nos últimos 20 anos na Operação Carnaval”, informou o comando da PM.

Houve também o registro de 369 vítimas leves decorrentes de acidentes, contra 330 em 2019. “Infelizmente, a desatenção, o desrespeito às sinalizações, são fatores que ainda contribuem para essas ocorrências”.

O que também chamou a atenção foi o número de motoristas que dirigiam veículo sob efeito de bebida alcoólica. No total, foram 4.086 registros. Os policiais realizaram ainda a apreensão de armas de fogo e drogas.