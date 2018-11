Número de inscritos amplia locais de prova em Caieiras

A seleção é voltada para o preenchimento de vagas temporárias para auxiliar de cozinha, professor de educação física, professor de história, professor de geografia e professor de língua portuguesa.

Com novos locais inseridos na lista, confira abaixo a relação onde as provas serão realizadas, no próximo dia 25 de novembro (domingo), das 9 às 11 horas.

Confira os novos locais:

– Auxiliar de cozinha

Nomes de A até C

Local: NEC Centro, Av. João Martins Ramos, 10;

Nomes de D até R

Local: Faculdade Metropolitana de Caieiras, Rua México, 100, Centro;

Nomes de S até W

Local: Escola Estadual Otto Weiszflog, Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, KM 34, s/n, Centro;

– Professor de educação física

Local: EMEF Lourides Dell Porto, Rua Cardeal, Portal das Laranjeiras;

– Professor de história, geografia e língua portuguesa

Local: EMEF Joaquim Osório de Azevedo, Rua João Dartora, 400, Jd. São Francisco.