Novotec Expresso oferece vagas de qualificação em cidades da região

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 22.600 vagas abertas para 31 cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso. No total, 150 municípios, distribuídos por todas as 16 Regiões Administrativas do Estado, serão contemplados com a modalidade. As inscrições começam no dia 19 de novembro e devem ser feitas até o dia 1º de dezembro pelo site www.novotec.sp.gov.br.