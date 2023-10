Novos talentos da MPB no PDDM

Foto: Divulgação

No próximo dia 22 de outubro o Teatro Unimed, região central de São Paulo, recebe em apresentação única os jovens cantores e compositores Will Santt e Tom Ribeira.

A dupla mostra neste show dentro da Série PDDM (Por Dentro da Música) o quanto a arte se renova com novos talentos surgindo em vários cantos do país.

O PDDM, organizado por Wilson Simoninha traz grandes nomes da MPB, apresentando também artistas que vão trilhar uma bela trajetória na música.

É o caso de Will Sannt e Tom Ribeira dois garotos que estão na casa dos vinte anos. Santt vem de Barueri, grande São Paulo e, além de, interpretar suas próprias canções mostrará versões para clássicos da música brasileira.

Entre elas, “Onde Anda Você” (Toquinho e Vinícius de Moraes), “O Pato” (Garotos da Lua e João Gilberto) e “Samba de Uma Nota Só” (Tom Jobim).

Por sua vez, Tom Ribeira, além de canções emblemáticas da MPB interpretará autorais como “Um a Um”, parceria com a jovem e talentosa Mari Merenda.

Uma nova leva de bons cantores (as) e compositores (as) está surgindo, renovando nossa música com frescor, atitude e talento.

SERVIÇO

Will Santt & Tom Ribeira

Série PDDM

Dia 22 de outubro – Domingo – 18 horas

Teatro Unimed

Alameda Santos, 2159 – Jardins – São Paulo

Ingressos a partir de R$ 30,00

Livre

Duração: 75 minutos

Inf: https://teatrounimed.com.br/