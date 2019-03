Novo Wrangler, um autêntico Jeep

O novo modelo traz mais da incomparável capacidade off-road, maior uso de alumínio na carroceria, mais tecnologia e conectividade na cabine e um conjunto mecânico inteiramente novo. Tudo com design renovado, porém ainda fiel às origens.

Reformulado, o modelo ganhou motor 2.0 turbo e câmbio de oito marchas, além de carroceria mais leve.

Preço da Sahara

O Wrangler está sendo oferecido inicialmente na sofisticada versão Sahara com duas ou quatro portas (Unlimited), cujos preços sugeridos são de R$ 259.990 e R$ 274.990.

A opção maior ainda conta com o pacote de acabamento Overland, que inclui a capota (rígida) e as extensões dos para-lamas pintadas na cor da carroceria. Na configuração de duas portas, a cobertura é preta.

Novo Wrangler

A quarta geração do Jeep Wrangler representa a união da máxima capacidade off-road com níveis de tecnologia e conforto nunca vistos no modelo. Verdadeiro símbolo da marca Jeep, o novo Wrangler estreia no Brasil o novo inédito motor 2.0 turbo, com injeção direta de gasolina, que rende 270 cv e 40,8 kgfm – potência similar e torque maior que o do motor anterior, o Pentastar V6 de 3,6 litros. Combinado a ele está o câmbio automático de oito marchas (três a mais que antes), também inédito para ele, e a tração 4×4 com reduzida.

Na cabine, agora a conectividade é total, com a central multimídia Uconnect de 8,4 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além da tela multifuncional de 7” no quadro de instrumentos.

O design tradicional do Wrangler, que remete ao pioneiro Jeep Willys MB, de 1941, foi atualizado com itens como faróis de LED e a nova grade levemente inclinada para melhorar a aerodinâmica. Outro dos vários avanços em relação à eficiência energética é o maior uso de alumínio para reduzir o peso, além do novo conjunto mecânico mais moderno.

Dois motores, um inédito

Agora, o Wrangler conta com o inédito motor 2.0 turbo, com injeção direta de gasolina, que rende 272 cv e 40,8 kgfm. Combinado a ele está um moderno câmbio automático de oito marchas e a tração 4×4 com reduzida. Pela primeira vez na história do Jeep Wrangler, há uma caixa de transferência de duas velocidades com opção de tração integral permanente.

Por dentro, os ocupantes encontram mais espaço e acabamento refinado, além de muita tecnologia embarcada, com a quarta geração do sistema Uconnect. Além da tela multimídia de até 8,4 polegadas e de ser compatível com Android Auto e Apple Car Play, o conjunto inclui tela multifuncional de LED dentro do quadro de instrumentos.

O motor EcoDiesel V6 de 3 litros e o novo quatro-cilindros 2.0 com turbocompressor juntam-se à linha Wrangler, que mantém o comprovado Pentastar V6 de 3,6 litros, que teve melhorias significativas para 2018.

Moderno e autêntico

Com características marcantes de um autêntico Jeep, o Wrangler é derivado da histórica linha de veículos militares da montadora, mas acompanhado de modernidades. Mantendo a vocação off-road atributo da marca, o modelo recebe novidades, mas continua totalmente pensado para situações em terrenos acidentados. A ideia é oferecer o máximo de versatilidade para quem tem perfil aventureiro, mas sem abandonar o conforto. O veículo pode ser adquirido em versões com 2 ou 4 portas.

O novo Wrangler é baseado em um desenho prontamente reconhecível devido a detalhes de estilo tradicionais da Jeep. O novo design exterior do off-road é ousado e rústico, com linha de cintura mais baixa e janelas maiores para melhor visibilidade externa, especialmente nas trilhas.

Na versão Sahara, os faróis de LED e as luzes de neblina disponíveis oferecem luz branca e aumentam a distinção do Wrangler. O modelo apresenta luzes diurnas que agora formam um aura em torno do perímetro exterior dos faróis e os setas de direção em LED estão posicionados na frente dos para-lamas trapezoidais. Atrás, as tradicionais lanternas quadradas podem ser de LED.

Dezenas de diferentes combinações de porta, capota e para-brisas permitem infinitas possibilidades de configuração. Um novo design de meia porta estará disponível a partir de 2019.

A inclinação do para-brisa foi otimizada para melhorar a aerodinâmica e possui um novo design de quatro parafusos na parte superior da moldura do para-brisa para permitir que ele se dobre rápida e facilmente. Uma nova barra transversal dianteira agora conecta as colunas A e permanece no lugar mesmo quando o para-brisa é rebatido. Isso permite que o espelho retrovisor permaneça no lugar mesmo com o para-brisa dobrado.

As novas e mais leves portas de alumínio de alta resistência têm um detalhe extremamente funcional: está impresso na dobradiça o tamanho da ferramenta necessária para remover as portas. Como novidade, todos os Wranglers apresentam barras esportivas coloridas, que são soldadas ao corpo e possuem alças integradas. Único SUV 4×4 para uso ao ar livre, o Wrangler conta com uma inédita opção de capota elétrica, chamada de Sky One-Touch, que permite rebater completamente a cobertura de lona simplesmente pressionando um botão. Ela estará disponível a partir do segundo trimestre de 2018.

Ficha técnica do motor 3.6

Transmissão: Automática com modo manual de 5 marchas

Aceleração (0 à 100km/h): N/D

Velocidade Máxima (km/h): N/D

Cilindrada (cm3): N/D

Potência (cv): N/D

Torque (kgfm): N/D

Freios: Quatro freios à disco com dois discos ventilados

Comprimento: 4223 mm

Largura: 1873 mm

Altura: 1840 mm

Distância entre eixos: 2423 mm

Peso: 1759 kg

Porta – Mala (L): 142

Direção: Elétrica

Tanque de Combustível: 70 L